ترامپ به دنبال بازگشایی سفارت آمریکا در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس بر پایه یک سند فاش کرد که دولت آمریکا کنگره را از قصد خود برای برنامه‌ریزی جهت بازگشایی سفارت این کشور در دمشق مطلع کرده است.

بر اساس این سند، دولت دونالد ترامپ به کنگره آمریکا اعلام کرده که قصد دارد برای بازگشایی سفارت آمریکا در دمشق برنامه‌ریزی کند. در این گزارش به جزئیات بیشتر یا زمان‌بندی این اقدام اشاره‌ای نشده است.

این خبر ساعتی پس از آن بیان می‌شود که ترامپ با تمجید از ابومحمد جولانی، رئیس جمهور خودخوانده در سوریه مدعی شد که خوب کار می‌کند و وی یک انسان قاطع است.