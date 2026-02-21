واژگونی خودرو در محور خورموج به کنگان ۴ مصدوم داشت

علی یوسفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دریافت گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان، مبنی بر وقوع سانحه در برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۳۵ محور خورموج به کنگان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زرگری به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه چهار مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه امدادگران، سه نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان زینبیه خورموج انتقال داده شد.