حجتالاسلام روحالله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دفتر طرح ملی زندگی با آیهها در ماه مبارک رمضان امسال در حال اجراست و نهادهای مختلفی در راستای اجرای این طرح با یکدیگر همکاری میکنند که امید میرود این طرح فراگیرتر شده و مردم بتوانند از قرآن استفاده لازم ببرند.
وی افزود: برخی از مبلغان در مساجد از طرح زندگی با آیهها الهام گرفته و علاوه بر برپایی محافل جزءخوانی عمومی، یک محفل با حضور دانشآموزان تشکیل داده و هر روز در این ماه یک آیه کاربردی از جزء همان روز ماه رمضان خوانده شده و همه آن را تکرار میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: ابتکارات و خلاقیتهای متفاوتی را میتوان در راستای همین طرح ملی زندگی با آیهها انجام داد و مبلغان باید فکر کنند که چگونه میتوانند نسل جوان را معنویات و معارف دینی آشناتر کرده و انس بیشتر با قرآن پیدا کنند.
رضایی تصریح کرد: از ظرفیت فرهنگی شهرداران و دهیاران میتوان در راستای طرح ملی زندگی با آیهها استفاده کرد و پوستر طرح زندگی با آیهها در سطح شهر و روستا نصب شده و اطلاعرسانی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ۴۵ نفر روحانی جهت تبلیغ به شهرستان اعزام شدند، یادآور شد: علاوه بر این تعداد، حدود ۳۳ نفر روحانی و مبلغ نیز بهصورت ثابت در شهرستان حضور دارند که در مساجد و محافل مختلف به بیان احکام، اقامه نماز جماعت، مشاوره و پاسخ به سوالات مردم و جوانان میپردازند.
