به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه است که شرکت‌ها می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: اعتبار مالیاتی به این معناست که هزینه‌کرد واحدهای اقتصادی در حوزه تحقیق و توسعه، معادل همان مبلغ از مالیات قابل پرداخت آنها کسر می‌شود و این هزینه به‌عنوان پرداخت مالیات محسوب خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: این سازوکار علاوه بر کمک به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان درآمد مالیاتی استان نیز محسوب می‌شود و در عین حال برای شرکت‌ها نوعی مشوق برای سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه به شمار می‌رود.

فعله‌گری با اشاره به وضعیت شرکت‌های استان بیان کرد: بخش زیادی از شرکت‌های بزرگ کردستان به‌دلیل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، انگیزه کافی برای استفاده از این ظرفیت ندارند، مگر اینکه به‌صورت داوطلبانه وارد این حوزه شوند.

وی افزود: فهرست شرکت‌های کوچک و متوسط استان تهیه شده و آمادگی داریم با آنها تفاهم‌نامه‌های لازم را منعقد کنیم تا بتوانند بدون نگرانی از مشکلات مالیاتی، از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان خاطرنشان کرد: محدودیتی از نظر جغرافیایی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد و امکان بهره‌گیری از توان واحدهای اقتصادی سایر استان‌ها نیز فراهم است.

فعله‌گری در پایان تأکید کرد: تقویت تولید به‌عنوان محور اصلی اقتصاد نیازمند حمایت جدی نظام بانکی و استفاده از مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی است تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و دانش‌بنیان در استان فراهم شود.