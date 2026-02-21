به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه، با اشاره به دستورالعمل واردات از مسیر کولبری و ته‌لنجی گفت: فرآورده‌هایی که از این مسیر وارد می‌شوند یا دارای ثبت منبع قبلی هستند یا فاقد آن.

وی افزود: اگر فرآورده ثبت منبع نداشته باشد، تنها یازده گروه مشخص امکان ورود از این مسیر را دارند، اما اگر ثبت منبع داشته باشد، عملاً هر فرآورده‌ای حتی با ثبت منبع قدیمی می‌تواند وارد کشور شود.

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تأکید کرد: این روند می‌تواند زمینه ورود محصولات نامناسب را فراهم کند و نیازمند نظارت مؤثرتر است.

وی افزود: ساماندهی این مسیرهای وارداتی نقش مهمی در حفظ ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان خواهد داشت.