  1. سلامت
  2. بهداشت
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

چالش‌های واردات کولبری و ته‌لنجی محصولات آرایشی و بهداشتی

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، ضوابط واردات کولبری و ته‌لنجی محصولات آرایشی و بهداشتی را نیازمند مدیریت و بازنگری دقیق‌تر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه، با اشاره به دستورالعمل واردات از مسیر کولبری و ته‌لنجی گفت: فرآورده‌هایی که از این مسیر وارد می‌شوند یا دارای ثبت منبع قبلی هستند یا فاقد آن.

وی افزود: اگر فرآورده ثبت منبع نداشته باشد، تنها یازده گروه مشخص امکان ورود از این مسیر را دارند، اما اگر ثبت منبع داشته باشد، عملاً هر فرآورده‌ای حتی با ثبت منبع قدیمی می‌تواند وارد کشور شود.

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تأکید کرد: این روند می‌تواند زمینه ورود محصولات نامناسب را فراهم کند و نیازمند نظارت مؤثرتر است.

وی افزود: ساماندهی این مسیرهای وارداتی نقش مهمی در حفظ ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان خواهد داشت.

کد خبر 6754959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها