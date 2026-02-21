هشدار پلیس فتا درباره شگردهای جدید کلاهبرداری در «شاد»

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در یک برنامه تلویزیونی با هشدار نسبت به شگردهای فیشینگ در پیامرسان آموزشی شاد اظهار کرد: در یکی از روشهای رایج، مجرمان با ارسال پیامی جعلی با عنوان «بخشنامه دولتی» یا «دریافت منابع درسی» کاربران را ترغیب به کلیک روی لینک آلوده میکنند که این اقدام منجر به نفوذ به تلفن همراه و ارسال خودکار همان پیام برای سایر مخاطبان میشود.
وی افزود: در شیوهای دیگر، افراد سودجو با تماس تلفنی و معرفی خود بهعنوان نماینده اداره آموزشوپرورش یا پشتیبانی، کد احراز هویت ارسالشده به تلفن همراه مدیر یا معلم را درخواست میکنند. با ارائه این کد، حساب کاربری فرد در اختیار مجرم قرار گرفته و بستر سوءاستفاده و کلاهبرداری فراهم میشود.
سرهنگ مختار رضایی با تأکید بر اینکه هیچ نهاد رسمی کد ورود یا احراز هویت را تلفنی دریافت نمیکند، تصریح کرد: کاربران باید از کلیک روی لینکهای ناشناس خودداری کرده و کدهای دریافتی را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا همچنین به تهدیدات روانی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: قلدری سایبری، آزار و اذیت اینترنتی و فعالیت شکارچیان سایبری از جمله خطراتی است که روح و روان دانشآموزان را تهدید میکند. این آسیبها ممکن است از سوی همسالان یا حتی افراد بزرگسال با نیت سوءاستفاده رخ دهد.
وی درباره اهمیت آموزش حریم خصوصی خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی به دانشآموزان درباره مفهوم حریم خصوصی و نحوه حفاظت از اطلاعات شخصی، یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم و آسیبهای فضای مجازی است.
نظر شما