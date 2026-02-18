به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه امروزه فضای مجازی به بخش جدانشدنی از زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است، اظهار کرد: بسیاری از ارتباطها، دوستیها و حتی سرگرمیها از طریق شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و بازیهای آنلاین شکل میگیرد. این فضا میتواند فرصت مناسبی برای یادگیری و تعامل باشد، اما ورود بدون آگاهی و آموزش، بهویژه در حوزه دوستیهای مجازی، ممکن است زمینهساز بروز آسیبها و دردسرهای پنهان شود.
وی افزود: بررسیهای پلیس فتا نشان میدهد بخش قابل توجهی از مشکلات و آسیبهایی که برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی رخ میدهد، از دوستیهای بدون شناخت و اعتمادهای ناآگاهانه آغاز میشود. افراد سودجو معمولاً با نامها و تصاویر جعلی وارد گفتگو شده، اعتماد طرف مقابل را جلب میکنند و در ادامه با سوءاستفاده، تهدید یا اخاذی از طریق دریافت تصاویر و اطلاعات شخصی، قربانیان خود را تحت فشار قرار میدهند.
این کارشناس ارشد پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: این اتفاقها اغلب زمانی رخ میدهد که کودک یا نوجوان تصور میکند با یک دوست واقعی و قابل اعتماد در ارتباط است، در حالی که هویت واقعی طرف مقابل مشخص نیست.
سرگرد مالمیر با اشاره به اجرای "پویش کودکان سایبری" گفت: این پویش با هدف افزایش آگاهی و توانمندسازی کودکان، نوجوانان و خانوادهها طراحی شده است تا همگان بیاموزند چگونه ارتباطی سالمتر و امنتر در فضای مجازی داشته باشند. ششمین دوره این پویش با تمرکز ویژه بر موضوع ارتباط ایمن، حفظ حریم خصوصی و پیشگیری از سوءاستفادههای سایبری برگزار میشود.
وی تأکید کرد: همه افرادی که در فضای مجازی با کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار میکنند، لزوماً نیت سالمی ندارند؛ به همین دلیل لازم است به فرزندان آموزش داده شود از انتشار اطلاعات شخصی و حساس از قبیل تصاویر خصوصی، آدرس منزل، شماره تلفن، نام مدرسه یا موقعیت مکانی خود در فضای مجازی خودداری کنند.
این مقام انتظامی نقش خانوادهها را در پیشگیری از آسیبهای سایبری بسیار مهم دانست و گفت: والدین بهتر است به جای برخوردهای تند یا ممنوعیت کامل، با فرزندان خود گفتگو کرده، آموزشهای لازم را ارائه دهند و بهصورت هوشمندانه بر فعالیتهای آنلاین آنها نظارت داشته باشند. زمانی که کودک احساس امنیت و اعتماد کند، در صورت مواجهه با پیام یا رفتار مشکوک، موضوع را راحتتر با خانواده در میان میگذارد.
سرگرد مالمیر در پایان خاطرنشان کرد: پویش کودکان سایبری فرصتی مهم برای جلب توجه خانوادهها، مدارس و جامعه به ضرورت تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی است. پلیس فتا از همه والدین، مربیان و فعالان آموزشی دعوت میکند با مشارکت فعال در این پویش و انتقال آموزشهای صحیح، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای سایبری ایفا کنند. بدون تردید، آگاهی، همراهی و آموزش مستمر، کلید ایجاد فضای مجازی امن برای نسل آینده است.
