به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: برخی کلاهبرداران با ایجاد صفحات و آگهی های جعلی تحت عنوان تخفیف های ویژه با پیش فروش نوروزی، اقدام به دریافت بیعانه از شهروندان کرده و پس از واریز وجه، ارتباط خود را قطع می کنند.

وی افزود: بررسی پرونده های سال گذشته نشان می دهد مجرمان با استفاده از تصاویر سرقتی از فروشگاه های معتبر، درج قیمت های غیرمتعارف، ارسال رسیدهای بانکی جعلی و هدایت خریداران به پرداخت وجه به حساب های شخصی اقدام به فریب مالباختگان کرده اند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: کارآگاهان با رصد مستمر و پایش گزارش های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی تخصصی، نسبت به شناسایی شبکه های کلاهبرداری اقدام کرده و در موارد متعدد متهمان را پیش از گسترش دامنه جرم دستگیر کرده اند.

وی تاکید کرد: قیمت های غیرواقعی، اصرار بر واریز فوری وجه و ارائه رسیدهای غیرقابل استعلام از مهمترین نشانه های کلاهبرداری در پیش فروش های نوروزی است.

این مقام انتظامی هممچنین گفت: تشکیل ده ها پرونده کلاهبرداری با عنوان تخفیف و پیش فروش نوروزی، شناسایی و دستگیری متهمان اصلی در چندین استان ، مسدود سازی حساب های بانکی مورد استفاده مجرمان ، کشف بخش قابل توجهی از وجوه کلاهبرداری شده و بازگرداندن آن به مالباختگان از جمله اقدامات سال گذشته در این خصوص بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهروندان از پرداخت بیعانه یا وجه کامل به حساب های شخصی خودداری کرده و صرفا از فروشگاه های دارای هویت مشخص و درگاه های رسمی خرید کنند و همچنین در صورت مشاهده آگهی های مشکوک مراتب را سریعا به پلیس اطلاع دهند تا از ضایع شدن حقوق سایر هموطنان جلوگیری شود.

وی در پایان تاکید کرد: کلاهبرداران همواره همزمان با آغاز تبلیغات نوروزی برای دستیابی به اهداف شومشان فعال می شوند که افزایش هوشیاری عمومی، مهمترین سد در برابر این جرایم است.