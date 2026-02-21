انفجار ساختمان در کراچی پاکستان با ۱۶ کشته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، جمشید اشر، معاون سرپرست پلیس، به رسانه‌ها گفت که این انفجار حدود ساعت ۴:۱۵ صبح به وقت محلی در طبقه اول یک ساختمان سه طبقه رخ داد.

وی گفت که پس از انفجار، ساختمان تا حدی فرو ریخت و چندین نفر زیر آوار مدفون شدند.

سازمان امداد و نجات دولتی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و یک تیم جستجو و نجات شهری و یک خودروی امدادرسانی در محل حادثه مستقر شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که ساختمان شامل اتاق‌های کوچکی بود که به دلیل فضای محدود، تلاش‌های امدادرسانی را با چالش مواجه می‌کرد.

پلیس تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است و تیم‌های امداد و نجات همچنان به تلاش خود برای پاکسازی آوار ادامه می‌دهند.