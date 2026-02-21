به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران گفت: تردد در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی بار ترافیک پرحجم و سنگین می‌باشد.

شریفی در پایان ترافیک مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد را نیز پرحجم و سنگین اعلام کرد.