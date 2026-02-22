خبرگزاری مهر، گروه استانها: ترافیک شهر گرگان، چالشی مزمن و چندوجهی است که فراتر از مشکلات روزمره، ریشه در ساختار جغرافیایی و الگوی توسعه شهری این کلانشهر دارد. با توجه به موقعیت خاص گرگان میان اراضی کشاورزی و کوهستان، شهروندان و مسئولان همواره با معمای توسعه افقی در برابر تراکم فزاینده خودروها دست و پنجه نرم کردهاند به گفته کارشناسان دلایل اصلی انسداد معابر ناشی از تراکم ذاتی شهر، فرهنگ استفاده تکنفره از خودرو و محدودیتهای توسعه فیزیکی است که نیازمند راهکارهایی فراتر از صرفاً ساخت پل و جاده است.
درهمین رابطه شهردار گرگان در واکنش به انتقادات مبنی بر افزایش ترافیک و ساختوسازهای متراکم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر گرگان طبق مصوبه هیئت وزیران یک شهر متراکم تعریف شده است و به دلیل محدودیتهای جغرافیایی، امکان توسعه افقی وجود ندارد.
مجید طاهری افزود: این امر باعث شده نیاز مسکن با توسعه از درون تأمین شود، که این خود موجب افزایش قیمت مسکن و تراکم در محدوده فعلی میشود در واقع توسعه افقی گرگان به دلیل ساختار جغرافیایی و اراضی حاصلخیز اطراف، عملاً ناممکن بوده و توسعه باید درونزا باشد.
وی با اشاره به تولید بیش از ۱۰۰ هزار پلاک خودرو در گرگان، تأکید کرد: متوسط عرض معابر شهری ۱۲ متر است و این امر، توسعه زیرساختها را در مقابل رشد فزاینده وسایل نقلیه شخصی، چالشبرانگیز میکند.
شهردار گرگان افزود: قبول دارم که مدیریت شهری میتوانست در حوزه ترافیک بهتر عمل کند، اما ۶۰ تا ۷۰ درصد اقدامات عمرانی ما از جمله بازگشایی پل عدالت ۸۸ ،اجرای محور طبیعت به عنوان جایگزین ترافیکی محور جرجان، پل قلعه حسن و محور پارتیان مستقیماً به حل گرههای ترافیکی معطوف بوده است.
طاهری یکی از راهکارها برای کاهش فشار ترافیکی بر محورهای اصلی مانند ناهارخوران را، راهاندازی پروژههای جایگزین دانست و گفت: شهربازی ۱۸ هکتاری که در غرب گرگان جانمایی شده، در صورت راهاندازی، بخشی از بار ترافیکی تفریحی را از ناهارخوران برداشته و در غرب شهر ساماندهی خواهد کرد.
وی گفت: توسعه زیرساختها به تنهایی راهگشا نیستند و تا زمانی که فرهنگ استفاده از خودروی شخصی، به ویژه تکسرنشینها، اصلاح نشود و حمل و نقل عمومی تقویت نشود، صرفاً با اضافه کردن لاینهای جدید، مشکل ترافیک حل نخواهد شد.
شهردار گرگان ادامه داد: در حوزه پارکینگها، علیرغم وجود ظرفیتهای خالی در پارکینگهای نعلبندان و عدالت 17، شهروندان استقبال کمتری میکنند و تمایل دارند دقیقاً کنار مقصد پارک گنند، با این وجود امسال با مشارکت بخش خصوصی، ساخت پارکینگ جدیدی در خیابان امام خمینی در دستور کار قرار دارد.
افتتاح فاز اول آرامستان جدید
طاهری در ادامه به تشریح عملکرد ده ماهه مدیریت شهری پرداخت و اظهار کرد: با تمرکز بر اتمام پروژههای زیرساختی معطلمانده، موفق به پیشبرد طرحهای عمرانی در محورهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی شهر شده است.
وی مهمترین دستاوردهای این دوره را بهرهبرداری قریبالوقوع از فاز اول آرامستان جدید و آغاز عملیات اجرایی برای احیای آبشار مصنوعی ناهارخوران عنوان کرد و گفت:تلاش ما بر این بود که پروژههای نیمهتمام را در سطح شهر به سرانجام برسانیم، در جنوب شهر، زیرسازی و آسفالت جاده زیارت با همکاری اداره کل راهداری، دستور استاندار و پیگیری نماینده مجلس انجام شد.
شهردار گرگان در خصوص زیرساختهای آرامستانی، با تأکید بر عدم کفایت ظرفیت آرامستان امامزاده عبدالله، گفت: فاز اول آرامستان جدید در محور آققلا به سمت فرودگاه، با وسعت ۹ هکتار، آماده بهرهبرداری شده است و
با اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته و با کمک دستگاه قضا، دو هکتار از این فاز در اختیار شهرداری قرار گرفت و به زودی آماده استفاده برای شهروندان خواهد بود.
پایان بلاتکلیفی آبشار ناهارخوران
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه نمادین آبشار ناهارخوران اشاره کرد و گفت: آبشار مصنوعی که قریب به چهار سال در بهترین نقطه شهر بلاتکلیف رها شده بود، با انتخاب مشاور متخصص، در حال بازسازی است تا هم از لحاظ سازه، ایمنی و هم زیبایی، چشمنواز باشد.
وی به برنامههای فشرده نوروزی شهرداری گرگان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نوروز امسال همزمان با عید سعید فطر آغاز میشود، شهرداری گرگان کمیته استقبال از بهار را تشکیل داده است.
شهردار گرگان خاطرنشان کرد: در ایام نوروز با افزایش فشار چند برابری بر خدمات شهری، از ترافیک و نظافت تا فضای سبز، مواجه هستیم بنابراین تمام تلاش ما بر این است که با اجرای طرحهای زیباسازی، گلکاری و المانهای مرتبط، شهر را برای همشهریان و مسافران به خوبی آماده کنیم. همچنین در نظر داریم برای لحظه سال تحویل، نورافشانی باشکوهی در شهر داشته باشیم.
