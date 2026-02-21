برخورد کشتی باری با قایق ماهیگیری تفریحی در سواحل مرکزی ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، گارد ساحلی ژاپن اعلام کرد که یک کشتی باری ۴۹۹ تُنی در آب‌های اطراف توبا، استان میه به یک قایق ماهیگیری تفریحی برخورد کرد و باعث واژگونی کشتی کوچکتر شد.

در زمان برخورد، ۱۳ نفر در قایق ماهیگیری بودند. در این گزارش آمده است که یازده نفر توسط کشتی‌های اطراف و سایر کشتی‌های منطقه نجات یافتند، در حالی که دو نفر همچنان مفقود هستند.

فیلم هوایی نشان می‌دهد که قایق ماهیگیری پس از برخورد به دو قطعه تقسیم شده و به شدت آسیب دیده است.

گارد ساحلی به عملیات جستجو و نجات و بررسی حادثه ادامه می‌دهد.