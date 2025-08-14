غرق شدن یک قایق تفریحی در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیوتو نیوز، رسانههای محلی روز پنجشنبه گزارش دادند که یک کشتی حمل شن و ماسه با یک قایق تفریحی در سواحل هوتوجیما در شهر تسوکومی استان اویتا ژاپن برخورد کرد.
به گفته گارد ساحلی اویتا، قایق تفریحی پس از برخورد از دید ناپدید شد و گمان میرود که غرق شده باشد. این حادثه حدود ساعت ۸:۱۵ صبح به وقت محلی توسط کاپیتان کشتی باری گزارش شد.
حدود ساعت ۱۰ صبح، یک نفر از آبهای اطراف نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد، اما آتشنشانان گزارش دادند که فرد بیهوش بوده است.
کاپیتان کشتی باری گفت که به نظر میرسد چندین نفر سوار بر قایق تفریحی بودهاند.
مقامات گمان میکنند که ممکن است افراد بیشتری به دریا پرتاب شده باشند و به جستجوی منطقه ادامه میدهند.
