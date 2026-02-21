۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

زلزله ۵.۱ ریشتری در ساحل شرقی هونشو، ژاپن

زلزله ۵.۱ ریشتری در ساحل شرقی هونشو، ژاپن

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر، ساحل شرقی هونشو در ژاپن را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۷.۳۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۰۹ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون جزئیاتی از خسارات احتمالی گزارش نشده است.

