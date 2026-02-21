زلزله ۵.۱ ریشتری در ساحل شرقی هونشو، ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمینلرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۷.۳۲ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۰۹ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون جزئیاتی از خسارات احتمالی گزارش نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۱ ریشتر، ساحل شرقی هونشو در ژاپن را لرزاند.
