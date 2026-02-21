اختصاص بودجه برای جنگ و معیشت مردم حق مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، در خصوص عدم تصویب بند هشت تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران مبنی بر اختصاص پنج همت اعتبار برای مواجهه با شرایط جنگی احتمالی و افزایش تاب آوری شهری، اظهار کرد: به نظر می رسد شورای شهر حس نکرده که در شرایط جنگ قرار داریم و بایستی به مردم پیام دهیم که ما نمایندگان آنها هستیم و سهم و نقشی در امرار معاش و معیشت مردم شهر داریم.
وی ادامه داد: امکانات و ابزاری در اختیار مدیریت شهری قرار دارد که میتواند تاثیرگذار باشد؛ هم برای امنیت شهر هم برای مقابله و پیشگیری از صدماتی که یک جنگ یا اغتشاش به شهروندان و امنیت معیشتی و غذایی آنها وارد میکند.
صادقی با بیان اینکه این موضوع سهم خود را در بودجه شورای شهر نشان داده است، یادآور شد: اختصاص این بودجه نه به عنوان یک سهم نمایشی بلکه به عنوان یک سهم واقعی در نظر گرفته شده بود؛ سهم نمایشی این است که میگویند برای اختصاص بودجه جنگ و معیشت مردم لایحه ارائه دهید؛ با این بهانه که در ماههای منتهی به انتخابات اردیبهشت ماه قرار داریم.
وی با اعلام اینکه ما ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز را در پیش داریم، خاطرنشان کرد: شاید هر لحظه اتفاقی بیفتد که دور از ذهن نیست. به همین دلیل باید آمادگی لازم را داشته باشیم. ما پس از جنگ ۱۲ روزه نقطه نظراتی را در قالب توصیه به شهرداری تهران ابلاغ کردیم، به طوری که ساعتها در جمع هماندیشی تمام اعضا تک تک موارد را اعلام کردند.
صادقی تأکید کرد: متن پیشنهادی رئیس کمیته بودجه برای اختصاص بودجه در تبصرهها در راستای توجه به معیشت مردم در ایام جنگ بر مبنای همان توصیهها و بحثها بود و با توجه به همین موضوع، نیازی به طرح یا لایحه نداشت و باید به سقف بودجه اضافه میشد نه اینکه در قالب سقف بودجه خدمت اضافه و تکلیف مازاد بر پروژههای موجود تعریف کنیم و دست شهرداری را ببندیم و بگوییم با دست بسته به فکر جنگ و معیشت مردم هم باشید و پس از آن هم بازخواست کنیم که چرا نتوانستید و چرا نکردید؟
وی با بیان اینکه پیشبینی پنج همت در تبصرههای بودجه اقدام بسیار خوبی از سوی شورا بود، تصریح کرد: همین اقدام نشان داد که ما در معیشت شهروندان و جنگ دغدغه داریم اما باید دست شهرداری را بیشتر باز میگذاشتیم و بحث درآمدی را هم در این سهم مورد توجه قرار میدادیم تا شهرداری بتواند منابع را برای ایجاد آمادگی هرچه سریعتر و بهتر پیشبینی کند.
