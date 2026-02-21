به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان گلستان، سؤال سومین روز این طرح قرآنی با محوریت آیه ۲۶۸ سوره بقره در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) با این مضمون که «شیطان شما را از فقر می‌ترساند و به زشتی‌ها فرمان می‌دهد، و خداوند به شما وعده آمرزش و فضل می‌دهد»، محور طراحی سؤال سومین روز «زندگی با آیه‌ها» در گلستان قرار گرفته است.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره در کدام گزینه بیان شده است

۱. از زیادی دشمن نهراسید

۲. تمام عزت نزد خداست

۳. ببخش تا بخشیده شوی

۴. روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال کنند.

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان در حال اجرا است.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

اسامی برندگان روز دوم به شرح ذیل است.

زینب جمالی پور گرگان

خانم زلیخا مرادی کردستان

خانم زبیده عنایت گرگان

خانم فاطمه خواجه مینودشت

آقای فریدون قربان پور مینودشت دهستان صفی آباد

آقای ابوالفضل قزل سفلو گنبد کاووس

خانم لیلا فروزان مرودشت فارس

خانم مریم یارمحمد زهی دری علی آباد کتول

آقای سید علی میر بهبهانی جلین

آقای محمد جوانی تبریز