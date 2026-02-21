آرزوی دیرینه ژیمناستیک ایران در آستانه تحقق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، در راستای ارتقای زیرساختهای تمرینی ملیپوشان ژیمناستیک هنری، خرید یک ست کامل تجهیزات این رشته مطابق با استانداردهای روز دنیا در دستور کار فدراسیون قرار گرفته و وارد مرحله مناقصه شده است.
این تجهیزات بهگونهای انتخاب شدهاند که تطابق کامل با استانداردهای بینالمللی داشته باشند و شرایط تمرینی ورزشکاران را به سطح مسابقات رسمی نزدیک کنند. در این مسیر، همکاری و حمایتهای وزارت ورزش و جوانان نقش مهمی در پیشبرد روند تأمین تجهیزات داشته و پیگیریهای مستمر سرپرست فدراسیون نیز باعث شده فرآیند اداری و اجرایی این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
در سالهای گذشته ملیپوشان ژیمناستیک هنری کشور ناچار بودند با وسایل قدیمی تمرین کنند؛ موضوعی که همواره یکی از دغدغههای اصلی آنها بود. تفاوت میان تجهیزات تمرینی داخلی با وسایل مورد استفاده در مسابقات رسمی، مشکلاتی را در روند آمادهسازی ورزشکاران ایجاد میکرد و تمرین با وسایل جدید و استاندارد به عنوان یکی از آرزوهای ملیپوشان و در واقع آرزوی بیستساله جامعه ژیمناستیک کشور مطرح میشد.
با تأمین و خرید تجهیزات جدید، انتظار میرود کیفیت تمرینات تیمهای ملی به شکل محسوسی ارتقا پیدا کند و شرایط برای موفقیت در رقابتهای بینالمللی فراهمتر شود.
