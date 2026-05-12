دیدار اولین المپین ژیمناستیک ایران با وزیر ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مهدی الفتی المپین و ملی‌پوش ژیمناستیک ایران امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار کرد.



در این دیدار الفتی درخصوص وضعیت آمادگی و شرایط تمرینی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.



در این جلسه اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز حضور داشت.