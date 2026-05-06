ابهام در ۶ وزن تیم کشتی جوانان ایران/ تعیین تکلیف در مبارزات انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی قهرمانی آسیا جوانان به میزبانی تایلند از ۶ تا ۱۴ تیرماه برگزار خواهد شد و اردوی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد جوانان هم‌اکنون در شهرهای بجنورد و کرمان در حال برگزاری است.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان در رقابت های جام قهرمانان ترکیه به ۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۵ مدال برنز دست یافت.شاگردان امینی در ۹ وزن از ۱۰ وزن به میدان رفتند و پس از روسیه دوم شدند. در حال حاضر اردوی جوانان در بجنورد در حال برگزاری است و احتمالا اواخر خردادماه هم اردوی بعدی تیم برگزار خواهد شد.

پس از مسابقات ترکیه تقریبا ترکیب تیم ملی کشتی آزاد جوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شده اما قرار است در سه وزن ۵۷، ۷۰ و ۷۹ کیلوگرم انتخابی درون اردویی برگزار شود تا ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در این مسابقات کامل شود. در این سه وزن ( ۵۷، ۷۰ و ۷۹) سه کشتی‌گیر ایران در مسابقات ترکیه از دور رقابت‌ها حذف شدند و به همین خاطر سرمربی تیم قصد دارد در این سه وزن مسابقه انتخابی درون اردویی برگزار کند.

در تیم ملی کشتی فرنگی جوانان هم شرایط به همین صورت است؛ در حال حاضر شاگردان حمید باوفا اردوی خود را در کرمان پیگیری می‌کنند. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در تورنمنت ترکیه عملکرد خوبی نداشت و حتی سرمربی تیم پس از پایان مسابقات اعلام کرد از برخی اوزان راضی نبوده و قرار است تغییرات زیادی صورت بگیرد. فرنگی‌کاران جوان ایران در مسابقات ترکیه از ۱۰ وزن به یک مدال طلا، ۲ نقره و سه برنز رسیدند.

به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان هم قرار است در اوزان ۶۰، ۷۲ و ۸۷ کیلوگرم انتخابی درون اردویی داشته باشد تا ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شود.