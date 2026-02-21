صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز شنبه (۲ اسفند) و فردا یکشنبه (۳ اسفند) جوی پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم است.

وی افزود: روز دوشنبه (۴ اسفند) با ورود سامانه بارشی به کشور، در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال‌غرب، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر بارش پیش‌بینی می‌شود. به گفته وی، این شرایط روز سه‌شنبه علاوه بر مناطق یادشده، در برخی نقاط غرب، مرکز، سواحل شرقی خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال‌شرق کشور نیز تداوم خواهد داشت و بارش باران در این مناطق مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز سه‌شنبه (۵ اسفند) با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، در برخی مناطق استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه (۶ اسفند) بارش پراکنده در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران ادامه خواهد داشت. همچنین با نفوذ جریانات خنک شمالی به سواحل دریای خزر، در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما دور از انتظار نیست.

ضیائیان درباره وضعیت وزش باد در کشور گفت: امروز در نوار شرقی، یکشنبه تا سه‌شنبه در شمال‌غرب و غرب و چهارشنبه در نیمه شمالی کشور، وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۲ اسفند) صاف است و در برخی ساعات وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۹ و حداکثر دما ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.