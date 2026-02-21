به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز سوم پویش بزرگ زندگی با آیه ها در ماه رمضان ۱۴۰۴ مشخص شد.

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱_از زیادی دشمن نهراسید

۲_تمامی عزت دست خداست

۳_ببخش تا بخشیده شوی

۴_روش فریب شیطان ترساندن از فقر است

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ پیامک کنند.

این رویداد همراه با قرعه کشی روزانه کربلای معلی و جوایز نقدی ارزنده ۸ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.