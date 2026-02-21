به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسنی توابع صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته تربیت اسلامی و امور تربیتی، ضمن تبریک این هفته و تبریک ایام ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: هفته امور تربیتی یادگار ارزشمند شهیدان رجایی و باهنر است که در طول این سالیان، رویکردهای مهمی را دنبال کرده است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه عدالت آموزشی و تربیتی، از شکلگیری ساختار جدیدی با عنوان پرورش نوین خبر داد.
وی شعار این طرح را پرورش نوین برای ایران، برای مدرسه عنوان کرد و افزود: مهمترین رکن این رویکرد، فعالیت اثرگذار و فراگیری است که تمام دانشآموزان را در بر بگیرد.
حسنی توابع تصریح کرد: در این رویکرد جدید، برنامهای تحت عنوان نقشینه تعریف شده که بر اساس آن، خود دانشآموزان کارگزار و مجری امور پرورشی مدرسه خواهند بود و همکاران ما نقش هدایتگر و رهبری را ایفا میکنند.
آمار غربالگری آسیبهای اجتماعی
وی یکی از بزرگترین چالشهای کنونی جامعه دانشآموزی را آسیبهای اجتماعی دانست و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه، از اجرای طرح غربالگری در سطح استان خبر داد.
حسنی توابع با بیان اینکه امسال غربالگری دانشآموزان با هدف شناسایی به موقع مشکلات روانشناختی انجام شده است، گفت: در مقطع ابتدایی، تمام پایهها را غربالگری کردیم و موفق شدیم قریب به ۹۷ درصد دانشآموزان را پوشش دهیم که میانگینی قابل قبول در سطح کشور است. در مقطع متوسطه نیز حدود ۹۱ درصد دانشآموزان به جز پایه دوازدهم غربالگری شدند.
معاون پرورشی استان بوشهر توضیح داد: پس از این غربالگری اولیه، دانشآموزانی که در خطوط قرمز (نیازمند مداخله فوری) و نارنجی قرار گیرند، توسط مشاوران مدارس مورد مصاحبه تشخیصی قرار گرفته و در صورت نیاز به مراکز مشاوره ارجاع داده میشوند.
کمبود نیروی مشاور و راهکارهای جبران
حسنی توابع مهمترین مشکل پیش روی این معاونت را کمبود نیروی متخصص مشاوره در مدارس عنوان کرد. وی از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای درون و برون سازمانی خبر داد.
وی افزود: با توجه به کاهش جمعیت دانشآموزی در سالهای آینده و با هماهنگی حوزه آموزش، در نظر داریم از همکارانی که دارای مدارک مرتبط با روانشناسی و مشاوره هستند، پس از مصاحبه تخصصی، جذب کنیم و تغییر کاربری آنها را از سمت آموزش به سمت مشاوره داشته باشیم.
فعالیت مراکز مشاوره و همکاریهای بین بخشی
معاون پرورشی با اشاره به فعالیت ۱۵ مرکز مشاوره در سطح استان، خاطرنشان کرد: این مراکز در شهرستانها و مناطق فعال هستند و تا ساعات پایانی شب (۱۲ شب) پاسخگوی نیازهای خانوادهها و دانشآموزان در زمینه مسائل تحصیلی، روانی و اجتماعی میباشند.
وی به اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) با همکاری ۱۴ دستگاه اجرایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی و کمیته امداد اشاره کرد و گفت: جلسات منظم این ائتلاف به صورت شهرستانی و استانی برگزار میشود و از ظرفیت دستگاههای دیگر برای پوشش کمبود نیروی مشاور بهره میگیریم.
برنامههای هفته تربیت اسلامی
حسنی توابع به تشریح برنامههای این هفته پرداخت و از برگزاری دوره آموزشی همیار مشاور، تجلیل از طلایه داران تربیت و پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت خبر داد و افزود: رویکرد ما مدرسه محوری و استفاده از تجربیات سرمایههای ارزشمند بازنشسته است.
وی ادامه داد: مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز بر بهرهگیری از تجربیات پیشکسوتان تاکید ویژه دارند که در همین راستا از این عزیزان به عنوان مشاور در کنار مجموعه استفاده میشود.
حضور دانشآموزان در اغتشاشات محدود بود
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به حضور محدود دانشآموزان این استان در اغتشاشات اخیر، گفت: متاسفانه دشمن از هیجانات و احساسات نوجوانان سوءاستفاده کرد و اکثر دانشآموزانی که در مراحل اول بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
حسنی توابع با تأکید بر نقش هیجانات در رفتارهای نوجوانان اظهار داشت: بسیاری از دانشآموزان در مراحل اولیه، صرفاً به دلیل تخلیه هیجانات خود در این اتفاقات حضور پیدا کردند و خوشبختانه میزان حضور دانشآموزان استان بوشهر نسبت به سایر استانها بسیار کمتر بود.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته با نهادهای نظامی و امنیتی افزود: رویکرد نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به دانشآموزان، رویکردی اصلاحگرایانه بود و تا جایی که ممکن بود، با این عزیزان مساعدت شد. به طوری که اکثریت قریب به اتفاق دانشآموزانی که در مرحله اول بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر تعداد بسیار اندکی از دانشآموزان نیاز به آموزشهای بیشتری دارند. این آموزشها با حضور مدرسین مجرب در حال برگزاری است و شرایط برای آنها تبیین و روشنگری میشود و به زودی به مدرسه بازخواهند گشت.
توابع با تأکید بر اینکه تعداد دانشآموزان بازداشتشده در استان بوشهر بسیار محدود و در حد دو رقمی است، از برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی جهاد تبیین خبر داد و گفت: دانشآموزان سوالاتی دارند که باید پاسخ آنها را بشنوند. در شرایطی که هیجانات درونی دانشآموزان شدت میگیرد، نیاز است که با رویکردی اردویی و آموزشی، تحلیل درستی از وقایع برای آنها ارائه شود تا از تکرار این مسائل جلوگیری به عمل آید.
