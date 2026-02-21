به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی صبح شنبه در حاشیه دیدار با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، با تأکید بر جایگاه تاریخی استان در فوتبال، بر تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از استعدادهای جوان برای حضور پررنگ‌تر در تیم ملی تأکید کرد.

قلعه‌نویی، مازندران را یکی از کانون‌های اصلی فوتبال ایران دانست و با اشاره به حضور پرشمار بازیکنان مازنی در لیگ برتر، ابراز امیدواری کرد با توسعه امکانات و توجه به جوانان، بازیکنان بیشتری از این استان در ترکیب تیم ملی نقش‌آفرینی کنند.

مهدی یونسی استاندار مازندران نیز ضمن تأکید بر جایگاه استان در فوتبال کشور، از حمایت کامل مدیریت استان از تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر خبر داد و اعلام کرد با صعود این تیم‌ها به لیگ برتر، فوتبال مازندران بار دیگر در سطح اول کشور شکوفا خواهد شد.

در ادامه نشست مقرر شد دیدار خانگی تیم نساجی مقابل سایپا با حضور هواداران برگزار شود و همچنین موضوع احداث کمپ‌های ورزشی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های استادیوم‌های استان برای حمایت از فوتبال مازندران بررسی شد.