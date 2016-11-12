استفاده از تمام ظرفیت ها برای حمایت از ورزش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی بعدازظهر شنبه در دیدار کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال نساجی قائم شهر با اشاره به ایام اربعین حسینی (ع)، تصریح کرد: آقا ابا عبدالله الحسین (ع) پس از قرن ها به خاطر عدالت خواهی٬ جوانمردی٬ حق جویی و آزاد منشی در تاریخ و قلوب احرار ماندگار شد و برای اثبات حق در برابر ناملایمات ایستاد.

یونسی با اشاره به این که ما به شما افتخار می کنیم و مردم مازندران عاشق فوتبال و ورزشکاران خود هستند، گفت:از تمام ظرفیت استان و کشور برای حمایت از ورزش مازندران استفاده می کنیم و از شما ورزشکاران جوانمرد می خواهیم با همه توان از حیثیت ورزش مازندران دفاع کنید.

وی، بیان داشت: یک ورزشکار باید پستی ها و بلندی های این عرصه را با همت خود طی کند تا به قله های افتخار دست یابد و برای مردم خود افتخار بیافریند.

معاون استاندار با بیان این که چشم مازنی ها به شماست و ما بصورت همه جانبه از کادر فنی و بازیکنان غیور نساجی حمایت می کنیم، اظهار داشت: ما خدمت گزار شما هستیم و در تلاشیم مشکلات باشگاه را از پیش رو برداریم.

در این دیدار که مدیر کل حوزه استاندار، مدیر کل ورزش و جوانان استان، سرمربی، مربیان و بازیکنان تیم فوتبال نساجی قائم شهر حضور داشتند، محمود فکری و برخی از بازیکنان با قدردانی از حمایت استاندار از ورزش مازندران، به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.