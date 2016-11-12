  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

معاون استانداری مازندران تاکید کرد:

استفاده از تمام ظرفیت ها برای حمایت از ورزش مازندران

استفاده از تمام ظرفیت ها برای حمایت از ورزش مازندران

ساری - معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: از تمام ظرفیت استان و کشور برای حمایت از ورزش مازندران استفاده می کنیم و ورزشکاران با همه توان از حیثیت ورزش دفاع کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی بعدازظهر شنبه در دیدار کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال نساجی قائم شهر با اشاره به ایام اربعین حسینی (ع)، تصریح کرد: آقا ابا عبدالله الحسین (ع) پس از قرن ها به خاطر عدالت خواهی٬ جوانمردی٬ حق جویی و آزاد منشی در تاریخ و قلوب احرار ماندگار شد و برای اثبات حق در برابر ناملایمات ایستاد.

یونسی با اشاره به این که ما به شما افتخار می کنیم و مردم مازندران عاشق فوتبال و ورزشکاران خود هستند، گفت:از تمام ظرفیت استان و کشور برای حمایت از ورزش مازندران استفاده می کنیم و از شما ورزشکاران جوانمرد می خواهیم با همه توان از حیثیت ورزش مازندران دفاع کنید.

وی، بیان داشت: یک ورزشکار باید پستی ها و بلندی های این عرصه را با همت خود طی کند تا به قله های افتخار دست یابد و برای مردم خود افتخار بیافریند.

معاون استاندار با بیان این که چشم مازنی ها به شماست و ما بصورت همه جانبه از کادر فنی و بازیکنان غیور نساجی حمایت می کنیم، اظهار داشت: ما خدمت گزار شما هستیم و در تلاشیم مشکلات باشگاه را از پیش رو برداریم.

در این دیدار که مدیر کل حوزه استاندار، مدیر کل ورزش و جوانان استان، سرمربی، مربیان و بازیکنان تیم فوتبال نساجی قائم شهر حضور داشتند، محمود فکری و برخی از بازیکنان با قدردانی از حمایت استاندار از ورزش مازندران، به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

کد مطلب 3822252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه