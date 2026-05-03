سهمیه تیم فوتبال نوشهر باید در مازندران باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در واکنش به مسئله انتقال سهمیه تیم فوتبال شهرداری نوشهر به خارج از استان، بر لزوم حفظ این ظرفیت در چارچوب حقوق مردم و جامعه ورزشی تأکید کرد.

وی گفت: استان مازندران به عنوان مهد استعداد فوتبالی شناخته می‌شود و بیشترین تعداد فوتبالیست‌ها را در سطح لیگ برتر کشور دارد.

یونسی اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ بازیکن و مربی از این استان در لیگ‌های بالای کشور فعالیت دارند.

استاندار مازندران به اهمیت حضور تیم شهرداری نوشهر در لیگ یک اشاره و تأکید کرد: این سهمیه حق مردم و جامعه ورزشی نوشهر است و باید در استان باقی بماند.

وی همچنین دو شرط برای فروش امتیاز این تیم مطرح کرد: اول این که تیم در نوشهر باقی بماند و دوم این که نام نوشهر به عنوان نام تیم حفظ شود.

به گزارش مهر، تا کنون تیم شهرداری نوشهر موفق به پیدا کردن مشتری برای فروش امتیاز خود نشده است، اما در صورت وجود متقاضی، انتقال سهمیه تنها با رعایت دو شرط اعلام شده از سوی استاندار انجام خواهد شد.