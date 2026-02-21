۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

تصادف ۲ خودرو در جاده کرج-کندوان ۷ مصدوم بر جای گذاشت

کرج- رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعلام کرد: تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری در جاده کرج کندوان سبب مصدومیت هفت نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی با بیان این مطلب گفت: این حادثه بامداد امروز در تونل شماره یک جاده کرج کندوان بین یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و یک دستگاه هایما رخ داد.

وی ادامه داد: برای انتقال مصدومان این حادثه به بیمارستان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند که مصدومان حادثه پس از درمان اولیه به بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال یافتند.

رئیس مرکز اوژانس استان البرز بیان کرد: علت حادثه توسط ماموران پلیس راه در دست بررسی قرار گرفت .

وی همچنین از رانندگان خواست برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی نکات ایمنی را رعایت کنند.

کد خبر 6755159

