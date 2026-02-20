سانحه رانندگی در آبادان ۶ نفر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۰۹:۱۱ صبح امروز جمعه، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور آبادان به اهواز و در ابتدای دارخوین دچار واژگونی شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه حادثه، ۶ مصدوم این سانحه برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده آبادان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آبادان توضیح داد: مصدومان این حادثه شامل یک مرد ۳۱ ساله و پنج زن ۵۰، ۲۷، ۱۰، ۷ و ۵ ساله بودند که همگی خدمات فوریت‌های پزشکی لازم را دریافت کردند.

افرا در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی در مسیرهای برون‌شهری می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز چنین حوادثی داشته باشد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری تردد کنند.