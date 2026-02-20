۶ مصدوم به دنبال تصادف خودرو سواری پراید و پژو ۴٠۵ در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در این خصوص اظهار کرد: مقارن ساعت ۲٠:۵۵ دقیقه سی ام بهمن ماه جاری طبق اعلام به واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر برخورد دو دستگاه خودرو سواری پراید و پژو ۴٠۵ در محور مواصلاتی میناب به بندرعباس، ۵ کیلومتر بعد از روستای دهنو به سمت قلعه قاضی، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهرک توحید بندرعباس و چاه شیرین(دوراهی) میناب به محل فوریت اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس، بررسی محل حادثه، ۶ مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی تر، به بیمارستان‌های خلیج فارس و شهید محمدی منتقل شدند.

این مقام مسول با تاکید بر رعایت نکات رانندگی ایمن (عدم رانندگی با خستگی، عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، رعایت فاصله وسرعت مطمئنه) از رانندگان درخواست کرد با پیوستن به پویش ملی ایمنی و سلامت سفر با شعار «نه_ به_ تصادف» شاهد کاهش حوادث ترافیکی باشیم.