به گزارش خبرگزاری مهر، توکل شاکرمی در سخنانی با اشاره به برگزاری آیین‌های گلریزان در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: به سنت هرساله، امسال نیز جشن‌های گلریزان را باهدف جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: زندانیان جرائم غیرعمد صرفاً به دلیل بدهی مالی خود در زندان هستند و هیچ‌گونه سابقه جرم عمدی یا قصد مجرمانه ندارند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان، بیان کرد: در حال حاضر ۳۹۴ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان لرستان وجود دارد که ۲۰ نفر از آن‌ها بانوان و مابقی آقایان هستند، پس از بررسی وضعیت مالی، تاکنون ۱۷۹ نفر واجد شرایط دریافت کمک از ستاد دیه تشخیص داده شده‌اند، از این تعداد یک نفر بدهکار دیه، ۷۰ نفر بدهکار مهریه و نفقه و مابقی بدهکاران مالی غیر کلاهبرداری هستند.

شاکرمی با بیان اینکه ستاد دیه در سال جاری توانسته است ۲۸۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کند، گفت: این افراد با بدهی مجموعاً ۹۵۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شده‌اند که در میان آن‌ها ۲۴ نفر زن و مابقی مرد بوده‌اند.

وی میزان بدهی زندانیان واجد شرایط فعلی را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با اقدامات ستاد دیه از جمله پیگیری گذشت شاکیان، اعسار، مصالحه و دیگر مراحل حقوقی، انتظار داریم بتوانیم با تأمین مبلغی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، تمام زندانیان واجد شرایط استان را آزاد کنیم.

مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و مردم نیکوکار، بیان داشت: از خیرین محترم دعوت می‌کنیم امسال نیز در این ماه پربرکت، ما را در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یاری کنند. هم استانی‌های عزیز و عموم هم‌وطنان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره‌حساب ۰۲۰۱۱۸۵۸۴۰۰۶ نزد بانک ملی، به نام ستاد دیه استان لرستان واریز کنند.