به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، محمدنبی شهیکی تاش در جمع مدیران ارشد مدیران ارشد و نخبگان علمی و ورزشی با اشاره به نقش کلیدی فناوری در تحول صنعت ورزش، گفت: امروز استارتاپ‌های ورزشی می‌توانند پیشران شکل‌گیری نسل جدیدی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های نوین در ورزش، به ظرفیت‌هایی همچون هوش مصنوعی، داده‌کاوی، گجت‌های هوشمند، تجهیزات ورزشی هوشمند و تجهیزات فناورانه باشگاهی اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از این فناوری‌ها می‌تواند علاوه بر ارتقای عملکرد ورزشکاران، به بهبود مدیریت باشگاه‌ها و افزایش بهره‌وری در صنعت ورزش منجر شود.

شهیکی‌تاش با بیان اینکه هنوز ظرفیت‌سازی لازم برای توسعه استارتاپ‌های فناورمحور ورزشی در کشور به طور کامل شکل نگرفته است، تصریح کرد: لازم است با سیاست‌گذاری هدفمند، حمایت از ایده‌های نوآورانه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در پارک های فناوری، زمینه رشد این کسب‌وکارها فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم حرکت به سمت نسل چهارم صنعت ورزشی تأکید کرد و گفت: صنعت ورزش باید بر پایه ظرفیت‌سازی فناورانه، توسعه زیست‌بوم نوآوری ورزشی و تقویت تعامل میان دانشگاه، پارک‌های فناوری، صنعت و بخش خصوصی پیش برود.

به گفته وی؛ بازار بزرگ صنعت ورزش در کشور فرصتی کم‌نظیر برای سرمایه‌گذاری و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در استارتاپ‌های ورزشی فراهم کرده است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان سخنان خود، شکل‌گیری یک زیست‌بوم منسجم نوآوری در حوزه ورزش را لازمه تبدیل ایده‌های خلاقانه به کسب‌وکارهای پایدار دانست و خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران در این حوزه شد.

گفتنی است رویداد ملی «از ایده تا کسب‌وکار در ورزش» با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، رئیس سازمان امور دانشجویان و جمعی از مدیران و چهره‌های برجسته و نخبگان جامعه علمی و ورزشی کشور، ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ در آکادمی ملی المپیک ایران برگزار شد.