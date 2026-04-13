آغاز مرحله اجرایی طرح مراکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاه منتخب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی شهیکی هدف اصلی این طرح را بازآفرینی نهادی در ساختار مراکز رشد و حرکت از نسل‌های پیشین مراکز رشد به سمتِ مراکز رشد نسل ۴ عنوان کرد و افزود: با توجه به گذشت بیش از دو دهه از ایجاد مراکز رشد در کشور و تجارب ارزشمند و موفق آن در زیست بوم نوآوری، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برای ارتقای خدمات و فعالیت مراکز رشد و ضریب اثربخشی این نهادها، این طرح نوین را پایه گذاری کرده و امروز اجرایی کرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله آغازین این طرح در سال گذشته و ساختارسازی اولیه و تربیت مدیران مراکز رشد نوین در چارچوب طرح توان افزایی رستا، شروع مرحله اجرایی و عملیاتی این طرح از ابتدا سال جاری را تبیین کرد و ایجاد شبکه‌های منتورینگ، کوچینگ، کارگزاران و کمک به سهولت تامین مالی و جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و ایده‌های نوین و سایر خدمات بالقوه مراکز رشد نوین را از دیگر اهداف این طرح ذکر کرد و تصریح کرد: مراکز رشد نوین با رویکردی هوشمند و شبکه‌ای مبتنی بر نوآوریِ باز طراحی شده اند تا بستری موثر برای تعامل و هم افزایی میان تمامی اجزای زیست بوم فناوری فراهم کنند.

شهیکی افزود: در کنار این تحول ساختاری، نقش و جایگاه محوری دفاتر TTO به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، وظیفه مهمی در شناسایی ارزیابی، حفاظت و انتقال دستاوردهای علمی و فناورانه به بازار و صنعت را به عهده دارند.

معاون فناوری وزیر علوم ایجاد انسجام میان مراکز رشد، دفاتر TTO، شتابدهنده‌ها و سایر بازیگران عرصه فناوری و نوآوری کشور و حرکت به سوی تحقق یک زیست‌بوم ملی پویا، هوشمند و پایدار در حوزه فناوری و نوآوری باز را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و عنوان کرد: این طرح می‌تواند بر ارتقای اثربخشی و توسعه ساختارهای فناوری کشور موثر باشد.