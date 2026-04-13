  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

معاون فناوری وزارت علوم خبر داد؛

آغاز مرحله اجرایی طرح مراکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاه منتخب کشور

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از آغاز رسمی اجرای طرح مراکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاه منتخب از سراسر کشور در فروردین سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی شهیکی هدف اصلی این طرح را بازآفرینی نهادی در ساختار مراکز رشد و حرکت از نسل‌های پیشین مراکز رشد به سمتِ مراکز رشد نسل ۴ عنوان کرد و افزود: با توجه به گذشت بیش از دو دهه از ایجاد مراکز رشد در کشور و تجارب ارزشمند و موفق آن در زیست بوم نوآوری، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برای ارتقای خدمات و فعالیت مراکز رشد و ضریب اثربخشی این نهادها، این طرح نوین را پایه گذاری کرده و امروز اجرایی کرد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله آغازین این طرح در سال گذشته و ساختارسازی اولیه و تربیت مدیران مراکز رشد نوین در چارچوب طرح توان افزایی رستا، شروع مرحله اجرایی و عملیاتی این طرح از ابتدا سال جاری را تبیین کرد و ایجاد شبکه‌های منتورینگ، کوچینگ، کارگزاران و کمک به سهولت تامین مالی و جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و ایده‌های نوین و سایر خدمات بالقوه مراکز رشد نوین را از دیگر اهداف این طرح ذکر کرد و تصریح کرد: مراکز رشد نوین با رویکردی هوشمند و شبکه‌ای مبتنی بر نوآوریِ باز طراحی شده اند تا بستری موثر برای تعامل و هم افزایی میان تمامی اجزای زیست بوم فناوری فراهم کنند.

شهیکی افزود: در کنار این تحول ساختاری، نقش و جایگاه محوری دفاتر TTO به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، وظیفه مهمی در شناسایی ارزیابی، حفاظت و انتقال دستاوردهای علمی و فناورانه به بازار و صنعت را به عهده دارند.

معاون فناوری وزیر علوم ایجاد انسجام میان مراکز رشد، دفاتر TTO، شتابدهنده‌ها و سایر بازیگران عرصه فناوری و نوآوری کشور و حرکت به سوی تحقق یک زیست‌بوم ملی پویا، هوشمند و پایدار در حوزه فناوری و نوآوری باز را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و عنوان کرد: این طرح می‌تواند بر ارتقای اثربخشی و توسعه ساختارهای فناوری کشور موثر باشد.

کد مطلب 6800098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها