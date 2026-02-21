۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

نتایج بررسی صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات شوراها ۹ اسفند اعلام می‌شود

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ۹ اسفند ماه اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشوری در خصوص نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: نتایج نهایی در تاریخ ۹ اسفندماه اعلام می‌شود و درصورت اعتراض به نتایج، این اعتراضات در هیئت نظارت مرکزی بررسی و در نهایت نتایج نهایی تایید صلاحیت‌ها اعلام خواهد شد.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کشور اضافه کرد: برای نخستین بار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد که این اقدام نه تنها شفافیت بیشتر را به‌دنبال خواهد داشت، بلکه سرعت در اعلام نتایج و دقت در فرآیندهای اجرایی را نیز بهبود می‌بخشد.

کشوری با اشاره به اهمیت نظارت‌های دقیق‌تر، گفت: تمام بررسی‌ها در هیئت‌های نظارت شهرستانی و استانی صورت خواهد گرفت و پس از پایان فرآیند بررسی، داوطلبانی که تایید صلاحیت نشده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه‌های الکترونیک ثبت کرده و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، این امکان ارسال این اعتراض به هیئت نظارت مرکزی فراهم است.

کد خبر 6755281
زهرا علیدادی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها