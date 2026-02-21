  1. استانها
  2. یزد
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

بازگشت ۴۳۷ هکتار از اراضی ملی استان یزد به بیت‌المال

یزد - دادستان یزد از بازگشت ۴۳۷ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال خبر داد و گفت: این اقدام پس از نقض رأی واگذاری زمین به یک شخص حقیقی در دیوان عالی کشور محقق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن پور، از بازگشت ۴۳۷ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال خبر داد و اظهار کرد: با ورود رئیس کل دادگستری استان به پرونده‌ای که منجر به صدور رأی قطعی واگذاری اراضی به نفع یک شخص حقیقی شده بود و اعلام خلاف بیّن شرع بودن رأی، موضوع از طریق مراجع قانونی در دیوان عالی کشور پیگیری و در نهایت رأی صادره نقض شد.

وی، با اشاره به اهتمام و تلاش رئیس کل دادگستری استان در موضوع عودت اراضی ملی به بیت المال، تصریح کرد: با توجه به صدور رأی قطعی، عملاً این اراضی از بیت المال خارج شده بود اما به لحاظ حواشی پیرامون این پرونده و برخی از سوابق موجود و احراز وقوع خلاف بیّن شرع، موضوع تا حصول نتیجه مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.

دادستان یزد افزود: در این پرونده طی مراحل مختلف از ۱۶ کارشناس رسمی اخذ نظریه کارشناسی شده بود و با وجود اختلاف نظرها، رأی به نفع فرد حقیقی صادر شده بود که با بررسی‌های مجدد، معاینه محل و پیگیری ویژه قضایی، رأی مذکور در دیوان عالی کشور نقض و اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد.

حسن‌پور با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی و تشکر از حمایت های مردمی و همراهی عمده مسئولین اجرایی، تصریح کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی از ثروت‌های عمومی و بین‌نسلی کشور محسوب می‌شوند و حفاظت از آن‌ها نیازمند حساسیت و همکاری همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است.

کد خبر 6755289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها