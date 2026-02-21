به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهرهبرداری از ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیانشهر و رونمایی از اتوبوسهای دوکابین ۱۸ متری در قالب دویست و یازدهمین پویش امید و افتخار امروز -شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و حجتالاسلام سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
حجتالاسلام سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به رویکرد شورای ششم اظهار داشت: از همان سالهای ابتدایی فعالیت شورا، سیاستگذاری جدی در حوزه حملونقل انجام شد و در دو سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه شهر تهران به بخش حملونقل اختصاص یافت. امروز نتایج این تصمیمات بهصورت مرحلهبهمرحله در حال ظهور است و اتوبوسهای خریداریشده وارد ناوگان خدمترسانی به مردم میشوند.
آقامیری با بیان اینکه قرارداد بیش از ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس منعقد شده است، افزود: این اتوبوسها بهتدریج وارد کشور و شهر تهران میشوند و در حال ارائه خدمت به همشهریان هستند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در اواخر سال ۱۴۰۰ و در زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۱، نظرسنجیای به دست ما رسید که نشان میداد اولویت نخست مردم تهران، موضوع کاهش آلودگی هوای شهر است و اولویت دوم نیز توسعه حملونقل عمومی است. شهرداری تهران بهعنوان یکی از ۲۳ دستگاه مسئول در حوزه هوای پاک، سه مأموریت اصلی برعهده دارد.
افزایش بیش از ۸۷۰۰ هکتار به فضای سبز شهر تهران در دوره ششم مدیریت شهری
وی در تشریح این مأموریتها گفت: نخست، توسعه فضای سبز است که در این دوره بیش از ۸۷۰۰ هکتار به فضای سبز شهر تهران افزوده شده است که بخشی از آن در قالب ۱۳۱ پارک و بوستان اضافه شده است. دوم، موضوع معاینه فنی خودروهاست که پس از ۱۵ سال، تمامی دستگاههای موجود در مراکز معاینه فنی تعویض و با جدیدترین تجهیزات روز دنیا جایگزین شد. سومین مأموریت نیز توسعه حملونقل عمومی است که با خرید گسترده اتوبوسها و همچنین توسعه مترو در حال پیگیری است.
در این دوره معادل ۲۵ سال گذشته واگن مترو خریداری شده است
آقامیری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مترو تصریح کرد: در این دوره خرید بسیار ویژهای در بخش مترو انجام شد که به گفته کارشناسان، معادل ۲۵ سال گذشته واگن خریداری شده است و از اواخر امسال و سال آینده بهصورت مرحلهای وارد کشور خواهد شد و ظرفیت را تقریباً دو برابر میکند. همچنین برای نخستینبار در کشور، واگن ملی در کشور تولید شد. این همتی بود که توسط شرکتهای دانشبنیان و دانشمندان جوان داخلی انجام شد که متأسفانه کمتر مورد توجه رسانهای قرار گرفت.
وی افزود: شهر تهران امروز به بیش از ۳۰۰۰ واگن مترو نیاز دارد، در حالی که کمتر از ۱۵۰۰ واگن فعال در شبکه موجود است. شبکهای با حدود ۳۱۰ کیلومتر تونل و ایستگاه نیازمند توجه و همت جدی در تأمین ناوگان است.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: سیاستگذاری شورا در حوزه نوسازی ناوگان، اقدامی پراهمیت بود که امروز در ماههای پایانی دوره شاهد نتایج آن هستیم؛ چه در حوزه اتوبوسهای ۱۲ متری و چه در سایر بخشهای خدمات حملونقل شهری که بر اساس همان نقشه راه در حال اجراست.
آقامیری در ادامه به موضوع ونداران شهر تهران اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر با رانندگان ون که از اقشار زحمتکش حملونقل شهری هستند، درخواست شد همان اهمیتی که به حوزه اتوبوسرانی داده میشود به حوزع ونها نیز معطوف شود. برآوردها نشان میدهد ونها در جابهجایی مسافر کارآمد هستند و میتوان با مدلهای مشارکتی، از جمله دریافت حدود ۳۰ درصد و واگذاری مابقی بهصورت اجاره، بهرهوری بیشتری ایجاد کرد و هزینههای نگهداری و استخدام راننده را کاهش داد.
وی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته افزود: در این سالها زحمات زیادی کشیده شد و البته سنگاندازیهایی هم وجود داشت که مانع سرعت بیشتر کار شد. ما قرارداد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس را منعقد کردهایم و اگر برخی مشکلات ایجاد نمیشد، امروز بهجای شرایط فعلی، شاید بیش از ۱۵۰۰ دستگاه جدید در سطح شهر فعال بود. با این حال، مشکلات بهتدریج در حال رفع شدن است.
۸۵۰ اتوبوس تحویل گرفتیم و ۴۵۰۰ اتوبوس تحویل مدیریت هفتم شهر تهران میدهیم
عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: شهر تهران به بیش از ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد؛ در حالی که در ابتدای این دوره حدود ۸۵۰ دستگاه تحویل گرفته شد. در آخر دوره ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه تحویل مدیریت شهری بعدی میدهیم. هدفگذاری ما این است که این روند ادامه یابد و سیاستگذاریهای انجامشده در دورههای بعد نیز تداوم پیدا کند تا مردم در کمترین زمان ممکن، مثلاً ظرف سه تا چهار دقیقه در نزدیکی منزل خود به اتوبوس دسترسی داشته باشند.
آقامیری در پایان با بیان اینکه نقشه راه توسعه حملونقل عمومی ترسیم شده است، ابراز امیدواری کرد مدیریتهای بعدی نیز این مسیر را در جهت رفاه مردم ادامه دهند.
