به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور کرج - چالوس در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه سد کرج به دلیل فعالیت کارگاه جاده‌ای از ۲۶ بهمن تا ۱۸ اسفندماه، هر روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود، تردد وسایل نقلیه در این مسیر تنها از طریق آزادراه تهران - شمال امکان‌پذیر است.

همچنین، وضعیت ترافیکی در برخی مسیرهای پرتردد کشور همچنان سنگین گزارش شده است. محور آزادراه قزوین - کرج - تهران در حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه ساوه - تهران در محدوده نسیم‌شهر تا رضی‌آباد، برخی مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران با ترافیک سنگین همراه است.

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین محدوده چالوس تا شهرستانک در محور چالوس روان گزارش شده و محورهای شمالی کشور بدون هیچ مداخلات جوی هستند.