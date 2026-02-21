  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

محور کرج - چالوس به‌دلیل فعالیت کارگاه جاده‌ای تا ۱۸ اسفند مسدود شد

محور کرج - چالوس در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه سد کرج به دلیل فعالیت کارگاه جاده‌ای از ۲۶ بهمن تا ۱۸ اسفندماه، روزهای شنبه تا چهارشنبه مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور کرج - چالوس در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه سد کرج به دلیل فعالیت کارگاه جاده‌ای از ۲۶ بهمن تا ۱۸ اسفندماه، هر روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود، تردد وسایل نقلیه در این مسیر تنها از طریق آزادراه تهران - شمال امکان‌پذیر است.

همچنین، وضعیت ترافیکی در برخی مسیرهای پرتردد کشور همچنان سنگین گزارش شده است. محور آزادراه قزوین - کرج - تهران در حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه ساوه - تهران در محدوده نسیم‌شهر تا رضی‌آباد، برخی مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران با ترافیک سنگین همراه است.

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین محدوده چالوس تا شهرستانک در محور چالوس روان گزارش شده و محورهای شمالی کشور بدون هیچ مداخلات جوی هستند.

کد خبر 6755323
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها