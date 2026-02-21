فرماندار بوشهر: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها مشخص شد

به گزارشخبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در چارچوب مهلت‌های مقرر قانونی، اظهار کرد: فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان به مدت ۱۲ روز و مطابق با ضوابط و مقررات قانونی انجام شد و در پایان، نتایج بررسی‌ها بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، توسط هیئت نظارت انتخابات شورای اسلامی شهرستان به هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی ابلاغ شد.

وی افزود: از مجموع ۲۴۰ داوطلب ثبت‌نام‌کننده که پرونده آنان پس از بررسی اولیه در هیئت اجرایی به هیئت نظارت شهرستان ارسال شد، تعداد ۱۶ نفر انصراف خود را اعلام کردند و در نهایت صلاحیت ۱۹۲ نفر از داوطلبان تأیید و صلاحیت ۳۲ نفر مورد تأیید واقع نشد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهرستان بوشهر با اشاره به فرآیند قانونی اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان تأیید نشده است می‌توانند پس از ابلاغ رسمی نتایج ظرف مدت چهار روز نسبت به ثبت اعتراض خود به صورت حضوری در هیئت نظارت شهرستان بوشهر یا فرمانداری شهرستان بوشهر اقدام کنند.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: اعتراضات واصله در مرحله تجدیدنظر، مطابق قانون توسط هیئت عالی نظارت استان بوشهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان، تأکید کرد: این هیئت‌ها با رعایت دقیق اصول قانون‌مداری بی‌طرفی و صیانت از حقوق داوطلبان، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم قانونمند و در شأن مردم شریف بوشهر را فراهم کرده‌اند.