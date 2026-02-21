۷۸ درصد داوطلبان شورای شهر کرمانشاه تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر در شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: از مجموع ۵۲۵ نفر ثبت‌نام‌کننده در انتخابات شورای اسلامی شهر در پنج شهر شهرستان، ۱۴ نفر به دلیل نقص مدارک از فرآیند بررسی خارج شدند و ۱۸ نفر نیز در طول مراحل قانونی انصراف دادند.

وی افزود: در نهایت ۸۴ نفر معادل حدود ۱۶ درصد داوطلبان عدم تأیید صلاحیت شدند و ۴۰۹ نفر، یعنی حدود ۷۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان، موفق به کسب تأیید صلاحیت شدند که نشان‌دهنده سلامت و شفافیت روند بررسی‌ها است.

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه عدم تأیید صلاحیت به معنای وجود مشکل خاص برای افراد نیست، تصریح کرد: بررسی‌ها کاملاً بر اساس مواد ۳۷، ۴۱ و ۴۲ قانون انجام شده است. ماده ۳۷ شامل شرایط عمومی مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و همچنین داشتن مدرک تحصیلی معتبر است، ماده ۴۱ به موضوع مسئولیت‌ها و لزوم استعفا از سمت‌های مشخص‌شده در قانون اشاره دارد و ماده ۴۲ نیز مربوط به محکومیت‌های مؤثر قضایی است.

مبین خاطرنشان کرد: تمامی بررسی‌ها در جلسات هیئت اجرایی و هیئت نظارت با رعایت اصل محرمانگی انجام شده و حفظ آبرو و شأن داوطلبان برای مجموعه فرمانداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه به روند اعتراض داوطلبان اشاره کرد و گفت: داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید نشده، از زمان ابلاغ نتیجه، چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیئت نظارت استان اعلام کنند. پس از بررسی اعتراض‌ها در مهلت مقرر، نتیجه به داوطلبان ابلاغ خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه افزود: در صورت تأیید نشدن مجدد، امکان ثبت اعتراض در هیئت مرکزی نظارت در تهران نیز وجود دارد و رأی نهایی پس از طی کامل این مراحل صادر می‌شود. فهرست نهایی نامزدهای تأییدشده نیز ۲۵ اسفندماه از طریق آگهی رسمی منتشر خواهد شد.

مبین در تشریح آمار تفکیکی شهرها بیان کرد: در شهر کرمانشاه ۶۹ نفر، در شهر هلشی یک نفر، در رباط چهار نفر، در کوزران شش نفر و در قلعه چهار نفر عدم تأیید صلاحیت شده‌اند.

وی در بخش دیگری از این نشست به ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا پرداخت و گفت: در مجموع ۳ هزار و ۲۷۷ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستا در شهرستان کرمانشاه ثبت‌نام کرده‌اند که این رقم نسبت به دوره قبل با ۲ هزار و ۵۱۹ نفر، رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به برگزاری انتخابات در ۵۵۸ روستای شهرستان، افزود: به تفکیک بخش‌ها، در بیلوار ۳۶۷ نفر، کوزران ۳۴۷ نفر، ماهیدشت ۵۴۹ نفر، فیروزآباد ۶۶۶ نفر و بخش مرکزی یک‌هزار و ۲۹۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

مبین تصریح کرد: تمامی روستاهای شهرستان دارای سه کرسی شورا هستند و در سه روستای بخش مرکزی نیز پنج کرسی شورا پیش‌بینی شده است. از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، یک‌هزار و ۶۵۸ نفر معادل ۵۱ درصد به‌صورت حضوری و یک‌هزار و ۵۶۹ نفر به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب داوطلبان اظهار کرد: ۳۴۲ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان، معادل ۱۱ درصد، بانوان هستند و ۹۱ نفر نیز دارای سابقه ایثارگری‌اند.

فرماندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تمامی مراحل قانونی انتخابات طبق زمان‌بندی مشخص در حال انجام است و نتایج نهایی در موعد مقرر و از مسیرهای رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.