فرماندار ورامین: سلامت اداری پایه اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست با هیئت اجرایی ورامین، با اشاره به برگزاری انتخابات در زمان مقرر، اظهار داشت: تمامی اقدامات در فرآیند انتخابات باید با دقت، شفافیت و در چارچوب قوانین صورت گیرد.

وی با تأکید بر وظایف و شرح کار عوامل اجرایی، افزود: تدوین تقویم آموزشی، تشکیل کارگروه‌های پشتیبانی، تبیین مسئولیت‌ها و تمرین‌های عملی در حوزه‌های ثبت اطلاعات، کاربری سامانه‌ها، صیانت از اسناد و نظم صندوق از اولویت‌های این دوره از انتخابات است.

فرماندار ورامین همچنین با قدردانی از همکاری هیئت اجرایی و دستگاه‌های همکار، تصریح کرد: سلامت اداری، رعایت بی‌طرفی و قانون‌مداری، پایه اعتماد عمومی محسوب می‌شود و همه واحدهای اجرایی شهرستان موظفند در چارچوب دستورالعمل‌ها نسبت به آماده‌سازی نیروها و امکانات اقدام کنند.

در این جلسه، گزارشی از وضعیت ثبت‌نام عوامل اجرایی، ظرفیت‌های آموزشی موجود، نیازمندی‌های تجهیزاتی و برنامه زمان‌بندی دوره‌ها ارائه شد.

عباسی در ادامه با اشاره به ساماندهی و آموزش عوامل اجرایی، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، حفظ سلامت و قانون‌مداری در کل فرآیند انتخابات است.