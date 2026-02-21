رد صلاحیت ۱۶۴ نفر در انتخابات شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در مرحله هیاتهای نظارت شهرستانی به پایان رسید.
در اجرای ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۷۷ آییننامه اجرایی آن، با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه در هیات نظارت شهرستان تهران، بررسی صلاحیت ۵۰۴۴ داوطلب عضویت در شورای اسلامی شهر تهران به پایان رسید.
بر این اساس، در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش صلاحیت ۴۸۷۵ نفر از ثبت نام کنندگان تایید شده و صلاحیت ۱۶۴ نفر نیز مورد تایید قرار نگرفت. همچنین ۵ نامزد نیز در مهلت قانونی اقدام به انصراف نمودهاند.
گفتنی است؛ فهرست اسامی نامزدهای تایید شده و رد شده، برای اجرای ماده ۷۷ آییننامه اجرایی و تبصرههای ذیل آن به فرمانداریهای شهرستانهای تابعه استان تهران و هیات نظارت استانی ارسال شده است.
بر اساس ماده ۷۹ آییننامه اجرایی انتخابات، هیئت نظارت استانی موظف است ظرف ۷ روز، ضمن بررسی، نظر خود در خصوص تأیید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبان شورای اسلامی شهر که صلاحیتشان در هیئت نظارت شهرستان رد شده و شاکی بودهاند را به ستاد انتخابات استان ارسال کند.
هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران، از امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و آقایان رضا تقیپور انوری، ابوالقاسم جراره و مالک شریعتینیاسر، با رای مجمع نمایندگان استان تهران مجلس شورای اسلامی، سه عضو این هیات هستند.
