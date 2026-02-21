عشق به امام از ویژگی های بسیارمهم شهید محلاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین سالگرد شهادت آیت الله شهید فضل الله محلاتی نماینده حضرت امام(رحمت الله علیه) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیین افتتاحیه برنامه های قرآنی در سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی در این مراسم با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و با اشاره به آیه شریفه ۲۳ از سوره مبارکه احزاب؛ «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» اظهار کرد: یکی از برکات وجودی انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از همان بدو تاسیس، تدبیر بسیار ارزشمندی داشتند در راستای معرفی نماینده ای جامع و کامل در بین پاسداران عزیز برای حفظ و تقویت روحیه اعتقادی و معنوی این عزیزان که امروز ما در اوایل اسفند ماه مواجه هستیم با چهلمین سالروز شهادت این نماینده عزیز حضرت امام در سپاه «شهید حضرت آیت الله محلاتی».

وی افزود: ویژگی های بسیار مهمی این مرد بزرگ داشتند، اخلاصی که داشتند در بناگذاری برنامه های عقیدتی و معنوی در سپاه، زهد و ساده زیستی که داشتند و همچنین ولایتمداری که نقل است ایشان در وصیت نامه شان آورده اند که از حضرت امام بخواهید که برای من دعا کند، چون من در دنیا خیلی به امام عشق می ورزیدم.

محمدی ادامه داد: و این عشق ورزیدن در این حد بود که در حالات ایشان بیان شده که نه اینکه منتظر باشند امام دستوری بدهند، پیامی بدهند، تکلیفی مشخص کنند؛ همین که ایشان از بیانات امام تکلیفی احساس می کردند با تمام وجود در میدان بودند.

وی گفت: اگرچه سوابق افتخارآمیز ایشان به دوران مبارزات از هم دوره ای با شهید نواب صفوی و دیگر مبارزان بوده تا انقلاب اسلامی و در دوران مقدس دفاع مقدس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به فیض شهادت نائل آمدند.