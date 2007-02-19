مراسم سالگرد شهید محلاتی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بیست و یکمین یادواره شهید آیت‌الله شیخ فضل الله محلاتی نماینده حضرت امام خمینی(ره) در سپاه پاسداران امروز با حضور سردار مهدوی نژاد، ارشد فرماندهی مراکز سپاه، حجت الاسلام محقق ارشد نمایندگی ولی فقیه در مراکز سپاه استان، جمعی از فرماندهان و پاسداران سپاه انقلاب اسلامی و خانواده معظم شهدا و جانبازان بر سر مزار آن شهید در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.



در این مراسم حجت الاسلام رزاقی استاد حوزه و دانشگاه طی سخنانی شهیدان را از ارزشمندترین افراد دانست و گفت: شهدا با فدا کردن جان خود از میهن و ارزش‌های والای آن دفاع کردند.وی افزود: شهیدان جلوه ایثار و فداکاری در جامعه‌اند و باید ادامه دهنده راه آن‌‌ها باشیم.



رزاقی اظهار داشت: مسؤولان باید با احیای فرهنگ شهادت در جامعه جوانان را با مسأله شهید و شهادت آشنا کنند.



استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد جنگ روانی دشمنان علیه ایران گفت: دشمنان در تلاشند تا با زمینه سازی جنگ روانی علیه ایران نقشه‌های شوم خود را اجرا کنند.وی افزود: دشمنان باید بدانند که روحانیت و بسیجیان همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده، و راه شهیدان را ادامه می‌دهند.



حجت الاسلام رزاقی خطاب به کسانی که می‌گویند، آینده کشور در خطر است گفت: کشور ما کشوری اسلامی و متعلق به امام زمان(عج) است و هیچ کشوری نمی‌تواند با چشم طمع به ایران اسلامی نگاه کند.



لازم به ذکر است در پایان این مراسم شرکت کنندگان با حضور در مزار شهید آیت‌الله شیخ فضل الله محلاتی و قرائت فاتحه یاد و خاطره آن شهید بزرگوار را گرامی داشتند.



خاطرنشان می‌شود، شهید آیت‌الله شیخ فضل الله محلاتی نماینده حضرت امام خمینی(ره) در سپاه بوده است، که در اول اسفندماه سال 64 در حمله دشمن بعثی به هواپیمای حامل وی در سن 55 سالگی همراه با یاران با وفایش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.