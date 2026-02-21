مجتبوی: ادبیات فارسی پناهگاه هویت و تمدن ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین مجتبوی صبح شنبه در پیش‌نشست رویداد بزرگداشت عطار نیشابوری که در مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، بر ضرورت بازگشت به میراث ادبی و عرفانی ایران تأکید کرد.

رئیس همایش ملی بزرگداشت عطار نیشابوری گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به پر کردن خلأ معنوی و فرهنگی، به‌ویژه در میان نسل جوان، نیازمند است.

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن دانش‌آموزان و دانشجویان از میراث فرهنگی، زنگ خطری جدی است، افزود: یکی از ارزشمندترین معیارهای هر تمدن، ادبیات آن است. ادبیات می‌تواند ستون فقرات فرهنگ و تمدن یک ملت باشد و ارتباط میان فرهنگ‌ها و حتی کشورها را برقرار کند.

مجتبوی زبان فارسی را زبانی تمدن‌ساز دانست و اظهار کرد: این زبان طی بیش از هزار سال، تقویت‌کننده اخلاق، اندیشه و شیوه زیست یک تمدن بوده است. ادبیات فارسی حافظ هویت، تاریخ، اسطوره‌ها، باورها و آرمان‌های جمعی ایرانیان است و امروز نیز می‌تواند نقش‌آفرینی جدی در عرصه تمدن بشری داشته باشد.

رئیس همایش ملی بزرگداشت عطار نیشابوری با اشاره به جایگاه آثار کلاسیک ادبیات فارسی گفت: ما از گنجینه‌هایی چون شاهنامه فاصله گرفته‌ایم؛ در حالی که فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را احیا و تثبیت کرد و مفاهیمی چون عدالت، خرد و پهلوانی را در فرهنگ ایرانی نهادینه ساخت.

وی تأکید کرد: ادبیات پناهگاه هویت ملی ماست و می‌تواند در مواجهه با بحران‌های سیاسی و فرهنگی راهگشا باشد. زبان فارسی ظرفیت بیان فلسفه، عرفان، اخلاق، سیاست و حکمت را به زیباترین شکل دارد و در گستره‌ای وسیع از جهان اسلام، زمینه نفوذ فرهنگی ایران را فراهم کرده است.

مجتبوی در ادامه با اشاره به آموزه‌های عرفانی در آثار عطار گفت: عطار در سرآغاز آثار خود، از ایمان به‌عنوان بنیان حرکت انسان یاد می‌کند و خودشناسی را محور تعلیمات خویش قرار می‌دهد. اگر این اصل بنیادین فراموش شود، انسان از هویت واقعی خود فاصله می‌گیرد.

رئیس همایش ملی بزرگداشت عطار نیشابوری افزود: ادبیات عرفانی با معنابخشی به زندگی، انسان را به عشق الهی، رهایی از خشونت و تعصب و حرکت به سوی عقلانیت و نقد دعوت می‌کند و می‌تواند در تربیت اخلاقی و اجتماعی جامعه نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر ظرفیت فرامرزی ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: ادبیات، ابزار دیپلماسی فرهنگی و پلی میان فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی است و انتقال این میراث ارزشمند به نسل جوان، مسئولیتی اجتماعی برای همه ما به شمار می‌رود.