به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد مقیسه، مدیر اداره ارتباطات و تبلیغات مرکز نور امروز شنبه دوم اسفندماه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور)، در ماه مبارک رمضان، نقشی محوری در تقویت زیستبوم علوم اسلامی دیجیتال ایفا میکند. این مرکز با ارائه نرمافزارها و سامانههای هوشمند قرآنی، حدیثی و فقهی، بستر دسترسی سریع و دقیق پژوهشگران، مبلغان و عموم علاقهمندان به معارف دینی را فراهم ساخته است.
وی افزود: توسعه ابزارهای جستوجوی هوشمند، تحلیل متون دینی و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی، نور را به یکی از بزرگترین و به نوعی مهمترین بازیگر اصلی ترویج معارف اسلامی در فضای دیجیتال در جهان اسلام تبدیل کرده؛ نقشی که در ماه رمضان، بیش از همیشه در خدمت تعمیق فهم قرآن و آموزههای دینی قرار میگیرد.
مقیسه در بخش دیگری از گفت وگوی خود به سلسلهنشستهای تخصصی «هوش مصنوعی و قرآنپژوهی دیجیتال» مرکز نور همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی بزرگ تهران اشاره کرد و گفت: این نشست ها با محوریت بررسی ظرفیتها، چالشها و کاربردهای هوش مصنوعی در مطالعات قرآنی، با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، از ۲ تا ۱۵ اسفندماه در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برگزار میشود.
وی اظهار کرد: هدف از برگزاری منظم سلسله نشستهای «هوش مصنوعی و قرآنپژوهی دیجیتال» در محل نشست های بخش هوش مصنوعی نمایشگاه بینالمللی قرآن را در واقع تبیین نقش فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در تعمیق فهم قرآن کریم و توسعه پژوهشهای قرآنی دیجیتال عنوان کرد.
مدیر اداره ارتباطات و تبلیغات مرکز نور بیان کرد: نخستین نشست این سلسلهبرنامهها روز شنبه ۲اسفندماه ساعت ۲۰ با عنوان «هوشمندسازی الگوریتمها در حکمرانی قرآنی» و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار میشود. روز دوشنبه چهارم اسنفد ماه با موضوع «نسبت بین شبکه عصبی انسان، شبکه عصبی هوش مصنوعی و یادگیری عمیق تعالیم قرآن کریم با تأکید بر مدلهای اندیشه ورزی در قرآن کریم مثل؛ تفکر، تعقل، تدبر، رأی، فهم و علم با حضور حجت الاسلام والملسمین سیدسعید رضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سومین نشست روزچهارشنبه ششم اسفند ماه با موضوع «گفتگوی هوشمندانه با تفاسیر قرآن کریم و ظرفیتهای پیشرو» است که توسط مهندس احمد ربیعی زاده، معاون فنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ارائه خواهند داد.
چهارمین نشست روز شنبه نهم اسفندماه با موضوع «هوش مصنوعی عاملمحور برای تبیین مفاهیم قرآنی» با سخنرانی دکتر بهروز مینایی، استاد و عضو هئیت علمی دانشگاه علم وصنعت مطالب خود را نیز ارائه خواهند داد.
پنجمین نشست روز دوشنبه ۱۱اسفندماه با موضوع «گذار از پژوهش دیجیتال به پژوهش هوشمند(بسترها، ابزارها، آسیب ها)» با ارائه حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم طباطبایی، رئیس دانشکده علوم و معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیث، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
ششمین نشست روز پنجشنبه ۱۴اسفندماه با موضوع «هوش مصنوعی و کشف معانی آیات» با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احسان سرخه ای، عضو هئیت علمی و رئیس فناوری اطلاعات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه و در نهایت، نشست روز جمعه ۱۵ اسفندماه با موضوع «فرایند ابزارها و مزایای هوشمندسازی ادعیه و صحیفه سجادیه» با ارائه حجتالاسلام والمسلمین مرتضی وافی، رئیس بنیاد بینالمللی صحیفه سجادیه، از دیگر برنامههای این رویداد علمی و تخصصی است.
گفتنی است این نشستها به مدت یک ساعت در محل نشست های بخش هوش مصنوعی نمایشگاه بینالمللی قرآن برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند علاوه بر حضور در محل برگزاری، از طریق کانال نور در پیامرسان ایتا به نشانی @noorsoft بهصورت زنده این برنامهها را دنبال کنند.
