کمک ۳.۵ میلیارد تومانی خیران به دانش آموزان نیازمند خراسان جنوبی

مهدی قمری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سی و چهارمین جشن گلریزان کمک به دانش آموزان نیازمند، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط خیران برای خرید البسه دانش آموزان کمک شد.

وی با بیان این که ۹۰ درصد این کمک ها تعهد پرداخت در آینده است، افزود: سال گذشته در سی و سومین جشن گلریزان سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط افراد خیر در این خصوص کمک شد که با این مبلغ ۶ هزار و ۳۰۰ دست لباس خریداریشد.

قمری تصریح کرد: سال گذشته علاوه بر شهرستان بیرجند، البسه خریداری شده در بین دانش آموزان نیازمند بیرجند چهار شهرستان دیگر استان هم با همکاری آموزش و پرورش توزیع شد.

مدیر اجرایی جشن گلریزان در خراسان جنوبی ادامه داد: سفارش خرید البسه مورد نظر انجام شده اما با توجه به گرانی آن در سال جاری، شاید نصف میزان البسه سال گذشته را بتوانیم خریداری کنیم.

قمری اظهار کرد: توزیع لباس های تهیه شده از ۱۵ اسفند ماه در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شروع خواهد شد اما بیشتر در بین دانش آموزان نیاز مند دبستانی و در مرحله بعد دانش آموزان متوسطه اول و دوم توزیع خواهد شد.