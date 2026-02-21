هاشمی: ۳۸ درصد صادرات به افغانستان از گمرک ماهیرود انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در مراسم تجلیل از نخبگان خراسان جنوبی اظهارکرد: در حوزه به‌کارگیری نیرو در واحدهای تولیدی باید از ظرفیت نخبگان دانشگاهی بهره بگیریم و فاصله میان صنعت و دانشگاه را کاهش دهیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی، نبود ارتباط مؤثر میان واحدهای تولیدی و مراکز دانشگاهی است، افزود: برخی سرمایه‌گذاران منابع مالی لازم را دارند اما از دانش تخصصی بی‌بهره‌اند؛ این دانش باید از طریق اساتید دانشگاه، اهل فن و نخبگان علمی تأمین شود.

وی بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالیت‌های پژوهشی و المپیادهای علمی تأکید کرد و گفت: استان خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی برخوردار است و به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه علم و دانش شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ۵۰ درصد پدران علم کشور متعلق به این استان هستند که مایه افتخار است.

هاشمی با اشاره به حضور مسئولان حوزه آموزش و دانشگاه در این مراسم تصریح کرد: برگزاری منظم جلسات با هدف پیگیری مسائل نخبگان و فراهم کردن بسترهای حمایتی در دستور کار قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به حمایت و پشتیبانی از نخبگان استان هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: خراسان جنوبی یکی از استان‌های دارای گنجینه‌های مهم معدنی کشور است، به طوری که از مجموع ۷۴ ماده معدنی شناخته‌شده در کشور، بیش از ۵۲ ماده معدنی در این استان وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از خام‌فروشی مواد معدنی افزود: متأسفانه بخش قابل توجهی از معادن استان به صورت خام فروشی می‌شود و در همین راستا طی یک سال گذشته ۱۱ معدن غیرفعال فعال شده و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شهرک فرآوری مواد معدنی برای نخستین بار در کشور در خراسان جنوبی در دست اقدام است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ از مجموع چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تن صادرات انجام شده به افغانستان از طریق ۷۰ گمرک کشور، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن آن از طریق گمرک بیرجند صورت گرفته که معادل ۳۸ درصد کل صادرات به این کشور است.

وی همچنین با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان وارد فاز عملیاتی شده و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در استان خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از اولویت‌های مدیریت استان است و تمامی موارد مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت جدی در نشست‌های آینده پیگیری خواهد شد.