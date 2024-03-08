۲۵۰۰ بسته معیشتی در رزمایش خادمیاران رضوی استان سمنان توزیع شد

حسن سعدالدین در گفتوگو با خبرنگار مهر، از آغاز رزمایش بستههای معیشتی از سوی خادمیاران رضوی در سراسر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: دو هزار و ۵۰ بسته معیشتی در مجموع بین نیازمندان استان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه این رزمایش کمک مومنانه به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان و عید نوروز برگزار میشود، افزود: آغاز این رزمایش از شهرستان سمنان و پایگاه بسیج حضرت سکینه (س) سمنان بود که ۵۰۰ بسته تهیه و تقدیم نیازمندان شد.
مدیر کانون خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه در شهرستانهای شاهرود، دامغان و مهدیشهر نیز بستههای معیشتی مورد نیاز نیازمندان در حال تهیه است، ابراز کرد: این بستههای معیشتی تا بیست و ششم اسفند ماه در استان توزیع میشود.
سعدالدین با بیان اینکه مخاطبان کانونهای خدمت رضوی که محوریت آنها نیازمندان هستند، مخاطب این بستههای معیشتی خواهند بود، افزود: ارزش هر بسته معیشتی حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی ارزش کل بستههای قابل توزیع در رزمایش خادمیاران رضوی در سراسر استان سمنان را یک میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: خیران، خادمان آستان قدس و … در تأمین این بستهها کمک کردهاند.
مدیر کانون خدمت رضوی استان سمنان بیان کرد: برنج، روغن، ماکارونی، رب، تخم مرغ، تن ماهی و … در این بستههای معیشتی وجود دارد.
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