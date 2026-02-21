به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور اظهار کرد: بزرگراه بستک ـ لار، آبشیرینکن انتقال آب از بندرچارک، سد لاورمیستان و توسعه بیمارستان فارابی از جمله طرحهای اولویتدار شهرستان است که پیشرفت مناسبی داشتهاند.
وی افزود: بهبود محورهای مواصلاتی از جمله کوهیج ـ بستک، خور جناح ـ مراغ و دیگر راههای ارتباطی، نقش مهمی در تسهیل تردد و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.
احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید گفت: ۳۰ کیلومتر از محور بزرگراه بستک ـ لار به بهرهبرداری رسیده است و پیشبینی میشود تا عید نوروز این میزان به ۳۴ کیلومتر افزایش یابد.
احمد جباری افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده تا شهریورماه سال ۱۴۰۵ کل محور حوزه شهرستان بستک از شهر بستک تا گردنه پاسخند به طول ۶۵ کیلومتر به بهرهبرداری میرسد که نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به اجرای تونل اصلی محور بستک – لار در کوه پردیس گفت: مطالعات اولیه این تونل که شهرستان بستک را به لارستان متصل میکند، انجام شده و با اجرای آن، زمان سفر بین بستک و لار به حدود نیم ساعت کاهش خواهد یافت.
نماینده مردم غرب هرمزگان در ادامه به طرح بزرگ آبرسانی از بندرچارک به شهرستان بستک اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود این آبشیرینکن تا اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
احمد جباری افزود: تکمیل این طرحهای زیرساختی گام مهمی در رفع مشکلات منطقه و شتاببخشی به روند توسعه در غرب استان هرمزگان خواهد بود.
