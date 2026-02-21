به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسدی ظهر در مجمع انتخاباتی هیئت دوچرخهسواری استان زنجان با تشریح برنامههای تحولآفرین این فدراسیون، از تغییر اساسی در فرمت مسابقات جادهای، لزوم توانمندسازی باشگاهها برای دستیابی به سودآوری پایدار و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت پیشکسوتان و قهرمانان ملی خبر داد.
اسدی با تأکید بر فاصله موجود با فدراسیونهای کشورهای پیشرفته، هدف اصلی را نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و حرکت در مسیر حرفهایسازی عنوان کرد و گفت: رسالت فدراسیون، ریلگذاری صحیح و ایجاد زیرساختهای لازم است، نه پرداخت مستقیم پول به ورزشکاران. باید باشگاهها را به عنوان بازیگران اصلی میدان تقویت کنیم و لیگها را به صورت کاملاً حرفهای برگزار نماییم تا ورزش به سودآوری پایدار دست یابد.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری از تحول بنیادین در ساختار برگزاری مسابقات جادهای خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی، برگزاری مسابقات در مسیرهای طولانی جای خود را به مسیرهای ۵ تا ۱۰ کیلومتری خواهد داد. این روش که دقیقاً منطبق با فرمت مسابقات قهرمانی جهان است، به صورت آزمایشی در رقابتهای داخلی اجرا و به طور مستقیم پخش خواهد شد. تعیین مکان ثابت برای این مسابقات، امکان میزبانی استانها را بیش از گذشته فراهم میکند.
وی حرکت به سمت دوچرخهسواری حرفهای را زمینهساز ایجاد گردش مالی مناسب، افزایش قابلیت پخش مسابقات، ساماندهی باشگاهها و ایجاد چرخه سود برای ورزشکاران دانست.
اسدی با اشاره به الزامات حضور در عرصههای بینالمللی گفت: ثبت رویدادها و مسابقات در تقویم فدراسیون جهانی یک سال قبل از برگزاری صورت میگیرد و روسای هیئتهای استانی باید آییننامهها و بخشنامههای مربوط را با دقت مطالعه کنند. تغییرات آییننامهای سازمان لیگ نیز باید به دقت رصد شود تا همه از نحوه برگزاری مسابقات، سیستم رنکینگ و روند حرفهای شدن اطلاع کافی داشته باشند.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری استان زنجان را یکی از قطبهای دوچرخهسواری کشور معرفی کرد و با اشاره به سابقه درخشان این استان در پرورش قهرمانان ملی گفت: قهرمانان ارزندهای همچون مهدی سهرابی، سعیدی تنها و مهدی محمدی که مدالهای مهمی را برای ایران به ارمغان آوردهاند، تجربههای ارزشمندی دارند و باید از ظرفیت این عزیزان بیش از پیش استفاده شود. خوشبختانه ارتباط نزدیک و مؤثری میان اداره کل ورزش و جوانان، ورزشکاران و هیئت استان وجود دارد و این ارتباط حفظ و عمیقتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه افق روشنی برای رشته دوچرخهسواری در استان زنجان متصور است، افزود: بهرهگیری از تجربههای صاحبنظران و پیشکسوتان میتواند به تحقق این امر مهم کمک شایانی کند و استان زنجان با داشتن چنین سرمایههای انسانی غنی، میتواند به یکی از مراکز اصلی توسعه دوچرخهسواری در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.
اسدی در خصوص دلیل برگزاری مجمع انتخاباتی و تغییر رئیس هیئت دوچرخهسواری استان زنجان گفت: با توجه به محدودیتهای قانونی و اعلام وزیر ورزش و جوانان مبنی بر اینکه یک رئیس هیئت نمیتواند بیش از سه دوره در این سمت فعالیت کند، برگزاری مجمع انتخاباتی و سکانداری فرد دیگری در هیئت استان زنجان در دستور کار قرار گرفت.
مجید باقری با کسب حداکثر آرا از مجمع انتخاباتی هیئت دوچرخه سواری استان به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.
