چک ۱۲ میلیارد تومان مالک باشگاه خیبر برگشت خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد خیبر خرمآباد امسال در لیگ برتر با مدیریت غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی شرکت کرد و به عنوان سومی دست یافت. با گذشت حدود سه ماه از پایان لیگ برتر کشتی، هنوز هیچیک از کشتیگیران خیبر مطالبات خود را دریافت نکردهاند. برخی از آنها حدود ۱۰ درصد قرارداد خود را دریافت کردهاند و برخی دیگر حتی یک ریال هم نگرفتهاند.
غلامرضا محمدی پیگیر وصول مطالبات کشتیگیران بوده و حتی یک فقره چک ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از مالک باشگاه خیبر دریافت کرده است، اما بدقولیهای مکرر مالک باشگاه باعث شده این چک تاکنون وصول نشود و در نهایت برگشت بخورد.
پیش از این قرار بود این چک یکشنبه هفته گذشته پاس شود، اما بدقولیهای مکرر مالک باشگاه باعث برگشت خوردن آن شد. حالا شنیدهها حاکی از آن است که اگر تا فردا این چک پاس نشود و مطالبات کشتیگیران و اعضای کادر فنی پرداخت نشود، موضوع به شکایت کشیده خواهد شد. کشتیگیران در نظر دارند علاوه بر دریافت اصل مطالبات، ضرر و زیان و دیرکرد پرداخت خود را نیز پیگیری کنند.
