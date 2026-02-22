به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی منتخب کشتی آزاد برای حضور در تورنمنت آلبانی ظهر روز دوشنبه (۴ اسفند) راهی این کشور میشود. تیم کشتی آزاد با سه آزادکار در این مسابقات حضور پیدا خواهد کرد. در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی که سالهاست در این وزن یک مدعی حساب میشود راهی این مسابقات خواهد شد. البته امامی در این سالها بارها نشان داده که عملکردش با فراز و فرود زیادی همراه بوده است، او در مسابقات جهانی زاگرب عملکرد قابل قبولی نداشت اما در مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی توانست به مدال طلا برسد.
امامی این بار در چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۷۴ کیلوگرم باید با امیرمحمد یزدانی رقابت کند به همین خاطر او به تورنمنت آلبانی اعزام خواهد شد. امامی در این مسابقه کار راحتی ندارد چرا که ۲۱ کشتیگیر در این وزن به میدان میروند. از حریفان اصلی او در این وزن میتوان به اروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان و دارنده مدال برنز بازیهای کشورهای اسلامی، نقره قهرمانی آسیا و جوانان جهان و توران بایراموف دارنده مدال طلای قهرمانی اروپا از جمهوری آذربایجان اشاره کرد.
در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور دارنده مدال برنز جهان نماینده ایران خواهد بود. فیروزپور که طی سالهای اخیر یکی از مهرههای اصلی این وزن به شمار میرود، با هدف محک جدی مقابل رقبای اروپایی و قفقازی وارد این رقابتها میشود. این تورنمنت میتواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه او در ترکیب تیم ملی داشته باشد. البته طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد فیروزپور به دلیل کسب مدال برنز جهانی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد.
در تورنمنت کرواسی ابوالفضل رحمانی و محمد مبین عظیمی در این وزن به اولین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی اعزام شدند که رحمانی عملکرد بسیار ضعیفی داشت و عظیمی هم به دلیل عدم حضور رقیبش در مرحله فینال به مدال طلا رسید. حالا این بار هم نوبت به امیرحسین فیروزپور در این وزن رسیده که در تورنمنت آلبانی مورد محک قرار بگیرد.
در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز محمد نخودی، دارنده مدال برنز جهان، روی تشک خواهد رفت. نخودی از مدعیان این وزن است و در آلبانی با کشتیگیرانی از آمریکا،آذربایجان، گرجستان و قرقیزستان روبهرو خواهد شد؛ رقابتهایی که میتواند معیار مهمی برای سنجش آمادگی فنی و تاکتیکی او باشد. اخمد عثمانوف از روسیه در این وزن به میدان میآید که دارنده مدال طلای جهانی است و یکی از حریفان جدی نخودی در این مسابقه محسوب میشود.
نخودی طبق چرخه انتخابی تیم ملی به دلیل کسب مدال برنز جهانی مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد و یکی از نفرات احتمالی به مسابقات قهرمانی آسیاست. در وزن ۷۹ کیلوگرم سبحان اسمی و عادل پناهیان دو کشتیگیر این وزن به تورنمنت کرواسی اعزام شدند که سبحان اسمی از دور رقابتها کنار رفت و عادل پناهیان هم موفق به کسب مدال برنز شد.
